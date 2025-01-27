Один из американских штатов хочет выйти из состава США: о каком идет речь

Если более 55% избирателей поддержат инициативу Calexit, это станет первым шагом к независимости.

Калифорния рассматривает возможность выхода из состава США. Инициатива Calexit получила разрешение на сбор подписей, и если ее поддержат граждане, обособление может состояться уже в 2028 году.

Об этом пишет New York Post.

Для принятия этой инициативы в выборах должны принять участие минимум 50% зарегистрированных избирателей, и не менее 55% (более 500 тысяч человек) должны проголосовать "за" до 22 июля. В случае успеха это станет "вотумом недоверия США" и "волеизъявлением народа Калифорнии" стать независимым государством.

В 2027 году будет создана комиссия из 20 человек, которая будет изучать возможность Калифорнии стать независимым государством. Отчет по результатам исследования будет опубликован в следующем году.

В 2028 году этот вопрос появится на бюллетене для голосования. Если предложение будет одобрено, это станет "вотумом недоверия Соединенным Штатам Америки" без смены правительства штата или его отношений с США. Согласно предложению, также предполагается снятие американского флага со всех государственных построек.

Этот план обособления представил Маркус Эванс, политический активист из Фресно, безуспешно пытавшийся стимулировать обособление штата еще при президентстве Дональда Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США получат контроль над Гренландией, поскольку это, по его мнению, связано со свободой мира. Он также отметил, что 57 тысяч человек острова хотят быть частью США.

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