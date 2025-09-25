Один из ближайших соратников Трампа уходит в отставку

Тейлор Будович / © Associated Press

Заместитель руководителя аппарата Белого дома и давний советник президента США Дональда Трампа Тейлор Будович в конце месяца покинет свой пост и вернется в частный сектор.

Об этом пишет Axios.

«Это станет самым громким уходом высокопоставленного чиновника из нынешней администрации», — отмечают журналисты.

Будович отвечал за работу с коммуникациями, связями с общественностью, кабинетом министров и подготовкой речей.

Он присоединился к ближайшему кругу Трампа в 2021 году, после завершения его первой каденции, и сыграл ключевую роль в подготовке политического возвращения президента США в 2024 году.

Руководитель аппарата Сьюзи Уайлс отметила, что президент высоко ценит Будовича и что ей жаль видеть его отставку. Вице-президент Вэнс сказал, что не раз полагался на его помощь в течение первого года работы.

