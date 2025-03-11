Один из кремов La Roche-Posay отзывают из продажи из-за опасного канцерогена

L'Oreal SA объявила об отзыве всех партий средства для лечения акне Effaclar Duo, которое продается под брендом La Roche-Posay. Сообщается, что в средстве были найдены следы бензола — канцерогенного компонента.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Средство производится на основе пероксида бензоила, который помогает уничтожать бактерии, вызывающие акне. Однако оказалось, что при определенных условиях этот компонент может превращаться в бензол, который является опасным для здоровья.

L'Oreal подтвердила, что во время тестирования были найдены следы бензола в одной из партий продукции, поэтому компания решила отозвать остатки средства из магазинов в сотрудничестве с FDA. В то же время, новая улучшенная формула Effaclar Duo появится в ближайшее время.

Известно, что бензол может вызывать серьезные заболевания, в частности лейкемию, и является составной частью бензина и табачного дыма.

Лаборатория Valisure, которая первой обнаружила загрязнение, ранее также сообщала о наличии бензола в других продуктах для лечения акне, в частности в продуктах от Proactiv, а также в товарах торговых марок Target Corp. и CVS Health Corp. За последние четыре года лаборатория также обнаружила этот токсичный компонент в солнцезащитных кремах, антиперспирантах, сухих шампунях и дезинфицирующих средствах для рук.

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