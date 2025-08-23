- Дата публикации
Один из крупнейших НПЗ юга России горит уже третьи сутки: спутниковые снимки
Жители Новошахтинска жалуются, что из-за пожара на НПЗ нечем дышать, и что сотрудников завода оставляют на рабочих местах, несмотря на ЧС на предприятии.
Новошахтинский завод нефтепереработки горит уже третьи сутки в Ростовской области после атаки украинских дронов 21 августа.
Об этом свидетельствует спутниковые снимки сервиса NASA FIRMS и пишет Telegram-канал ASTRA.
В некоторых районах Ростовской области продолжают отключать воду — она нужна пожарным расчетам для тушения пожара. Сегодня воды не будет в Красном Сулине, пишет 1Rnd со ссылкой на министра ЖКХ региона Антонину Пшеничную.
Жители Новошахтинска в комментариях в тг-канале главы города Сергея Бондаренко жалуются, что из-за пожара на НПЗ нечем дышать, и что сотрудников завода оставляют на рабочих местах, несмотря на ЧС на предприятии.
Накануне Бондаренко сообщил, что диоксид азота, оксид углерода, взвешенные частицы, диоксид серы, сероводород соответствуют нормативам. Радиационная обстановка тоже в норме, написал он в тг-канале. Жители Новошахтинска в комментариях задаются вопросом: «Как при горении нефтепродуктов вещества могут соответствовать нормативам?».
Напомним, атака произошла в ночь на 21 августа.
Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ, который считается одним из крупнейших поставщиков топлива на юге России.