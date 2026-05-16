Один из крупнейших производителей сахара закрыл экспорт: рынок готовится к дефициту

Сахар / © Фото из открытых источников

Реклама

Правительство Индии ввело полный запрет на экспорт сахара, который будет действовать до конца сентября 2026 года. Среди причин такого решения — рост внутренних цен и более слабый, чем ожидалось, урожай сахарного тростника.

Об этом сообщает Bloomberg.

Распоряжение не распространяется на сахар, экспортируемый в ЕС и США в рамках специальных соглашений. Они позволяют экспортерам поставлять в указанные регионы определенные объемы сахара с применением существенно сниженных или нулевых пошлин.

Реклама

В настоящее время мировые цены на сахар упали до пятилетних минимумов. На Лондонской бирже фьючерсы на белый сахар опустились до 397 долларов за тонну, это минус 28,5% в год, а в Нью-Йорке тростниковый сахар подешевел к уровням октября 2020 года.

Дополнительное давление на рынок создают погодные опасности. Следующий урожай, который стартует осенью, может пострадать из-за более слабого сезона муссонов. Синоптики также предупреждают о влиянии климатического явления Эль-Ниньо.

Выход Индии из рынка может подтолкнуть мировые цены на сахар вверх. Это подтверждает и предыдущий опыт, когда Индия 2023 прекращала поставки сахара, тогда мировые цены сразу отреагировали ростом.

Ранее сообщалось, что мировые цены на сахар достигли самой низкой отметки с октября 2020 года. Главным фактором обвала рынка аналитики называют массовое распространение препаратов для похудения (GLP-1), таких как Ozempic и Wegovy. Новые медицинские тренды заставляют потребителей отказываться от сладостей в пользу белковой пищи. Это и повлекло за собой резкое падение спроса на развитых рынках.

Реклама

Новости партнеров