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Один из крупнейших российских патронных заводов сокращает сотрудников

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Один из крупнейших российских патронных заводов сокращает сотрудников

Фото: Єдність.Інфо

Более 300 сотрудников сокращают на "Барнаульском патронном заводе". Это один из крупнейших российских производителей боеприпасов для боевого и охотничьего оружия.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на самое предприятие, причина этого санкции.

"Барнаульский патронный завод" выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих и боевых патронов к стрелковому оружию основных калибров отечественного и иностранного производства.

В 2020 году сообщалось, что гособоронзаказ РФ составляет около 7% от всей продукции предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за отсутствия необходимых деталей, которые не изготавливают в России, после введения санкций в РФ останавливается производство продукции военного назначения. Введение странами Запада санкций против РФ негативно повлияло на выполнение госзаказа предприятиями ВПК. В частности, на Ульяновском механическом заводе приостановлено производство военной продукции.

Вместе с тем, Россия пытается найти пути, как обойти санкции и получить необходимые для производства вооружения комплектующие. Так, Кремль получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных преступлений в Украине посредством иранских сетей контрабанды оружия.

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