Один из крупнейших российских патронных заводов сокращает сотрудников

Один из крупнейших российских патронных заводов сокращает сотрудников

Более 300 сотрудников сокращают на "Барнаульском патронном заводе". Это один из крупнейших российских производителей боеприпасов для боевого и охотничьего оружия.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на самое предприятие, причина этого санкции.

"Барнаульский патронный завод" выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих и боевых патронов к стрелковому оружию основных калибров отечественного и иностранного производства.

В 2020 году сообщалось, что гособоронзаказ РФ составляет около 7% от всей продукции предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за отсутствия необходимых деталей, которые не изготавливают в России, после введения санкций в РФ останавливается производство продукции военного назначения. Введение странами Запада санкций против РФ негативно повлияло на выполнение госзаказа предприятиями ВПК. В частности, на Ульяновском механическом заводе приостановлено производство военной продукции.

Вместе с тем, Россия пытается найти пути, как обойти санкции и получить необходимые для производства вооружения комплектующие. Так, Кремль получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных преступлений в Украине посредством иранских сетей контрабанды оружия.

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