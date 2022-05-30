Один из крупнейших российских патронных заводов сокращает сотрудников

Более 300 сотрудников сокращают на "Барнаульском патронном заводе". Это один из крупнейших российских производителей боеприпасов для боевого и охотничьего оружия.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на самое предприятие, причина этого санкции.
"Барнаульский патронный завод" выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих и боевых патронов к стрелковому оружию основных калибров отечественного и иностранного производства.
В 2020 году сообщалось, что гособоронзаказ РФ составляет около 7% от всей продукции предприятия.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за отсутствия необходимых деталей, которые не изготавливают в России, после введения санкций в РФ останавливается производство продукции военного назначения. Введение странами Запада санкций против РФ негативно повлияло на выполнение госзаказа предприятиями ВПК. В частности, на Ульяновском механическом заводе приостановлено производство военной продукции.
Вместе с тем, Россия пытается найти пути, как обойти санкции и получить необходимые для производства вооружения комплектующие. Так, Кремль получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных преступлений в Украине посредством иранских сетей контрабанды оружия.
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