Один из мировых лидеров морских грузоперевозок Maersk приостанавливает сотрудничество с Россией

Один из мировых лидеров морских грузоперевозок Maersk приостанавливает сотрудничество с Россией

Это связано с войной России против Украины.

Логистическая датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, приостанавливает сотрудничество с Россией из-за ее вторжения в Украину.

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Об этом заявила пресс-служба компании, сообщает Reuters.

Таким образом, компания приостановила принимать новые заказы на перевозки морским и наземным транспортом в Россию и из России.

Решения компании не распространяются на продукты питания, медикаменты и гуманитарные грузы.

Отметим, на 2018 год компания Maersk являлась мировым лидером в сфере контейнерных перевозок с долей на рынке 18%.