Один из мировых лидеров морских грузоперевозок Maersk приостанавливает сотрудничество с Россией

Это связано с войной России против Украины.
Логистическая датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, приостанавливает сотрудничество с Россией из-за ее вторжения в Украину.
Об этом заявила пресс-служба компании, сообщает Reuters.
Таким образом, компания приостановила принимать новые заказы на перевозки морским и наземным транспортом в Россию и из России.
Решения компании не распространяются на продукты питания, медикаменты и гуманитарные грузы.
Отметим, на 2018 год компания Maersk являлась мировым лидером в сфере контейнерных перевозок с долей на рынке 18%.