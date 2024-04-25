Один из регионов России "задонатил" ВСУ миллионы рублей: губернатор в истерике (видео)

Губернатор Кемеровской области России Сергей Цивильев заявил, что жители региона перечислили на помощь ВСУ миллионы рублей.

В видеообращении он заявил, что все эти трансакции совершаются в рамках "атаки украинских спецслужб".

"Нас ежедневно, ежеминутно атакуют украинские спецслужбы. С начала года мошенники заставили кузбассовцев перечислить на счета, с которых оплачивают дроны и вооружение ВСУ, миллионы рублей. Обманывают всех", — заявил Цивильев.

Он утверждает, что "эти переводы финансируют врага", поэтому просит их остановить. "Каждый должен помнить: пересказал деньги — помог врагу", — заявил российский губернатор.

Российский губернатор пожаловался, что его люди спонсируют врага

Напомним, россияне в очередной раз распространяют ложную информацию о "наступлении" на Сумскую область. Руководитель Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко подчеркнул, что никаких ударных группировок врага на границе с Сумской областью обнаружено не было.

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