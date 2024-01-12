Один из руководителей НАТО сделал прогноз по окончанию войны в Украине

В Альянсе готовятся к затяжной войне РФ в Украине.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что война в Украине будет затяжной, поскольку ни одна из сторон не показывает способности одержать решающую победу тем или иным способом. По его мнению, боевые действия не окончатся даже в 2025 году.

Об этом он говорил в эфире румынского телеканала Digi24.

"Мой призыв – готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Это [окончание войны] не произойдет в 2024 году, вероятно, не в 2025 году. Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территории", — отметил заместитель генерального секретаря НАТО.

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Мирча Джоване подчеркнул, что при поддержке союзников украинцам удалось вернуть 50% территории, оккупированной россиянами после полномасштабного вторжения.

“Это не мелочь. Мы ни в коем случае не сможем принять, чтобы Россия вернулась к границе Румынии", — сказал чиновник Альянса.

Он также заявил, что в НАТО уверены в одобрении новой финансовой помощи Украине в Конгрессе США после переговоров двух крупных американских партий.

"Я не думаю, что у нас будут большие трудности с финансированием украинских усилий, которые также являются нашими усилиями", — подчеркнул один из руководителей НАТО.

Напомним, Россия стремится напасть на одну из стран НАТО, чтобы показать несостоятельность Альянса быстро реагировать. И этим государством может стать Эстония.

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