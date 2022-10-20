Один из самых богатых людей в мире продал свой самолет, чтобы скрыться от экоактивистов

Французский миллиардер Бернар Арно решил пользоваться арендованными самолетами, чтобы за углеродным следом никто не отслеживал его перемещения.

После того, как климатические активисты в Twitter начали отслеживать частные самолеты миллиардеров, владелец компании предметов роскоши LVMH, известной по брендам Moet, Louis Vuitton и Hennessy, француз Бернар Арно заявил, что продал свой частный самолет

Как сообщает Sky News, об этом 73-летний бизнес-магнат рассказал французскому Radio Classique.

Такие учетные записи, как @i_fly_Bernard и @laviondebernard, появились в Twitter, чтобы отслеживать частные самолеты г-на Арно и выявлять количество загрязнения, которое они вызывают.

"Действительно, у группы был самолет, и, учитывая все эти истории, мы его продали", — подтвердил миллиардер.

По его словам, теперь он использует арендованные самолеты.

Бернар Арно имеет чистый капитал в размере 152 миллиарда долларов и, согласно списку миллиардеров в реальном времени Forbes, занимает вторую позицию в мире, обогнав Джеффа Безоса из Amazon.

Углеродный след от самолетов миллиардеров все чаще отслеживают в социальных сетях.

В прошлом году подросток создал аккаунт в Twitter, чтобы следить за частным самолетом Илона Маска.

Руководитель SpaceX и Tesla назвал это потенциальной угрозой его безопасности и предложил юноше 5 тысяч долларов, чтобы закрыть аккаунт @ElonJet. Но это предложение было отклонено.

Напомним, в Национальной галерее Лондона экоактивистки облили томатным супом одну из самых известных картин Ван Гога "Подсолнухи".

Читайте также: