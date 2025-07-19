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Один из самых дорогих инфраструктурных проектов в истории: Китай строит в Тибете гигантскую дамбу
Китай приступил к строительству огромной плотины в Тибете, которая обойдется примерно в 167 миллиардов долларов США.
Китайский премьер Ли Цян дал старт строительству мега-дамбы в нижнем течении реки Ярлунг Цангпо в Тибете . Общая сумма запланированных инвестиций составляет колоссальные 1,2 триллиона юаней или 167 миллиардов долларов США.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на китайское информационное агентство Синьхуа.
В субботу также была официально представлена новая компания — China Yajiang Group. Она будет отвечать за строительство гидроэнергетического проекта, состоящего из пяти каскадных дамб. Расположение строительства – город Ньингчи, на юго-востоке Тибетского автономного региона.
Цель проекта и геополитические последствия
По данным "Синьхуа", генерируемая электроэнергия будет преимущественно передаваться за пределы Тибета, а также использоваться для местных нужд. Хотя детали по мощности проекта не разглашаются, общий объем инвестиций делает эту дамбу одним из самых дорогих инфраструктурных проектов в истории. Это, вероятно, станет значительной поддержкой усилий Пекина по восстановлению экономического роста.
Однако эта плотина может стать дополнительным источником напряжения между Китаем и Индией. Река Ярлунг Цангпо протекает через спорный район Аруначал-Прадеш и приток одной из главных рек Индии. Впрочем, Пекин уверяет, что негативного влияния на низменные районы не будет.
Экологические угрозы
Экологи в Китае давно озабочены необратимым влиянием строительства дамб в ущелье Ярлунг Цангпо, где река опускается на 2000 метров высоты на 50-километровом участке.
Эта территория является домом для национального природного заповедника и одним из ведущих центров биоразнообразия страны. Строительство такого масштабного объекта в экологически чувствительной зоне вызывает серьезные опасения по поводу его долгосрочных последствий для природы и экосистем региона.
Напомним, Китай представил микродрон, похожий на комара . Вероятно, его планируют использовать для тайных миссий, но эксперты из США сомневаются в его боевой эффективности.