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Один из самых опасных вулканов мира внезапно очнулся: людей срочно эвакуируют
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале становится все более взрывным — из опасной зоны уже эвакуируют жителей двух населенных пунктов.
В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго, который считают одним из самых активных и изменчивых вулканов мира. Власти объявили по всей стране оранжевый уровень опасности и приступили к эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.
Об этом сообщает агентство Mirror.
Вулкан начал извергаться утром в понедельник, а к вечеру его активность усилилась. Из кратера вырывались потоки раскаленной лавы, а в небо поднимались большие столбы пепла и дыма.
«В связи с извержением вулкана Фуэго по всей стране объявлен оранжевый уровень опасности», — сообщило гватемальское агентство по чрезвычайным ситуациям Conred.
По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, извержение становится все более мощным.
«Интенсивность извержения растет. Над кратером образовался лавовый фонтан высотой от 200 до 300 метров, разбрасывающий раскаленный материал в разные стороны вулкана», — говорится в сообщении института.
В качестве меры пресечения власти начали эвакуацию жителей поселка Эль-Порвенир и села Лас-Лахитас, расположенных у подножия вулкана в муниципалитете Сан-Хуан-Алотенанго департамента Сакатепекес.
Специалисты продолжают следить за активностью вулкана и предупреждают дальнейшее усиление извержения.
Напомним, в Чили мать двоих детей погибла во время восхождения на вулкан Льяйма в день своего 42-летия. Перед трагедией женщина написала в соцсетях, что испытывает тревогу перед подъемом.