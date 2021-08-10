Один из самых счастливых дней превратился в трагедию: в США через несколько часов после свадьбы погибла молодая невеста

Девушка поехала домой отвезти подарки, но так и не вернулась к своему мужу.
В американском штате Юная молодая невеста в день свадьбы попала в смертельное ДТП, в котором погибла. 26-летняя Анжелика Дондуп после торжественной части свадьбы ехала с сестрой в машине, в которую въехал пьяный водитель грузовика.
Об этом сообщает People.
Известно, что девушка вышла эти выходные замуж за парня, который был ее любовью еще со школы. Свадьбу они праздновали в кругу семьи и друзей. Во время вечеринки невеста и ее 20-летняя двоюродная сестра решили вернуться домой, чтобы разложить свадебные подарки.
После этого они планировали вернуться на вечеринку. Но по дороге в автомобиль Анжелики врезался грузовик, следовавший на юг междугородной автомагистралью.
"Она даже не была замужем полных 24 часа, и оставила овдовевшего мужа, двух молодых красавцев синовей и дочь, которую она планировала удочерить через неделю", — написали родные.
Двоюродная сестра Анжелики, которая управляла автомобилем, выжила и была госпитализирована в больницу. Сейчас ее уже выписали.
"Она даже не может поехать на медовый месяц. Она даже не может прийти домой к своим детям. Я так люблю ее, и мне так грустно. Она такой добрый человек, она такая добрая мама", — сказала ее лучшая подруга Тейлер Крафт.
По данным NBC, водителем грузовика был 36-летний мужчина по имени Манауре Гонсалес-Реа. Он якобы украл автомобиль и скрылся с места происшествия. В конце концов, Гонсалес-Реа снова остановили и арестовали. Ему инкриминируют сразу несколько статей.
Напомним, праздник превратился в трагедию в США, когда в день рождения Сабрины Дуниган произошел пожар и все ее пятеро детей в возрасте до 10 лет погибли.