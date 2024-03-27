"Один из самых сложных обменов со времен холодной войны": Байден встречался с Шольцем относительно Навального — WSJ

Как отмечается в издании The Wall Street Journal, в течение шести лет российский диктатор накапливал американских задержанных, укрепляя свою позицию на переговорах и препятствуя тайным попыткам Трампа и Байдена вернуть граждан домой.

От западных СМИ стала известна история переговоров об обмене заключенными между Россией и США. В частности, издание The Wall Street Journal сообщает, что за неделю до смерти российского оппозиционера Алексея Навального канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсуждали возможный обмен.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, со времени победы на выборах Байдена РФ потребовала американского президента: обменивать шпиона на шпиона.

"США не имели россиян, осужденных за шпионаж, но лидер Кремля Владимир Путин, как пишет издание, стал интересоваться бывшим офицером ФСБ Вадимом Красиковым, осужденным за убийство в Германии", — говорится в материале.

История арестов

Журналисты напоминают, что весной 2023 года в России за шпионаж был арестован корреспондент их издания Эван Гершкович. Байден публично пообещал добиваться его увольнения, но в последующие месяцы, как пишет издание, прогресс в переговорах был незначительным, пока в процесс не включилась "неожиданная участница" — эксгоссекретарь США Хиллари Клинтон.

Расследователь Христо Грозев обратился к ней с просьбой пролоббировать в Белом доме включение в соглашение об обмене Алексея Навального: его предлагали обменять на Красикова.

В то же время к немецким чиновникам неофициально обратилась Юлия Навальная. Мнения в правительстве Германии, как пишет WSJ, разделились: в частности, против любого соглашения с участием Красикова выступила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

Однако в Германии Навальный был, как отмечает издание, популярной фигурой с момента его лечения в клинике "Шарите" после отравления.

"Путин настойчиво намекал, что открытый к предложениям об обмене американского журналиста Гершковича... 9 февраля канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Вашингтоне с Джо Байденом. Закрытой темой этой встречи стало обсуждение одного из самых сложных обменов со времен холодной войны", — говорится в материале .

По итогам встречи правительства двух стран договорились продолжить обсуждение идеи обмена Красикова на Навального, однако официального предложения Кремлю Белый дом на тот момент не сделал.

Напомним, ранее речь шла о том, что президент России Владимир Путин обсуждал обмен оппозиционера Алексея Навального за несколько часов до его смерти в колонии. Этот разговор диктатор вел во время личной встречи с миллиардером Романом Абрамовичем.

Относительно корреспондента московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его оставили под арестом до 30 июня 2024 года. Журналист и его коллеги категорически отвергают обвинения в шпионаже.

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