ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
288
Время на прочтение
1 мин

Один из соратников Путина подал в отставку: в чем причина

Дмитрий Козак, предостерегавший Путина от вторжения в Украину, покидает свой пост.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак / © Associated Press

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом стало известно по данным российских СМИ.

Сообщается, что Козак, давний соратник Путина еще с 1990-х годов, был одним из тех, кто выступал против полномасштабного вторжения России в Украину.

Дмитрий Козак работал вместе с Путиным еще в мэрии Санкт-Петербурга. С начала 2000-х он занимал высокие должности, в частности, был вице-премьер-министром РФ с 2008 по 2020 год, а с 2020 года — заместителем руководителя администрации президента. Пока известно, что он планирует перейти в бизнес.

Напомним, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не только знает о слухах относительно собственной возможной отставки, но и сам инициировал такое решение.

Бывшего министра транспорта России Романа Старовойта обнаружили мертвым в Одинцово (Московская область). Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта, но основная версия — самоубийство. По данным источников, его тело обнаружили в доме в Одинцовском округе, а не в автомобиле, как сообщалось ранее. Рядом с телом обнаружили ружье.

Дата публикации
Количество просмотров
288
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie