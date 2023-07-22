Один из создателей фейковой "ДНР" попал под обстрел: в каком состоянии захватчик

Бородай вместе с Гиркиным создавали так называемую "ДНР" в 2014 году.

В субботу, 22 июля, он попал под обстрел ВСУ. Бородая чуть не убило.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Денис Казанский.

"О, еще и Бородая, который вместе с Гиркиным в 2014 году создавал ДНР, сегодня чуть ли не погасили. Урожайный день", – написал Казанский.

Товарища Гиркина Александра Бородая ранили / Фото: Денис Казанский/Facebook

Бедный потерял телефон

Как написали росСМИ, оккупант попал под обстрел танка в зоне проведения так называемой "специальной военной операции". Накануне он посетил расположение разведывательно-штурмовой бригады возглавляемой СДД.

Отмечается, что машину, в которой находился Бородай, была обстреляна из танка на Бахмутском направлении. Россияне считают, что автомобиль могли отслеживать с помощью дрона. Украинские войска, вероятно, работали на расстоянии 3 километров.

В результате обстрела обломки повредили автомобиль. Стало известно, что ранения получили два офицера штаба бригады, а сам Александр Бородай потерял свой телефон.

Напомним, ранее украинские военные ликвидировали российского захватчика и z-пропагандиста Михаила Лучина, который вел популярный среди россиян Telegram-канал "Миша на Донбассе". Военный преступник был уничтожен под Красногоровкой Марьинской общины Донецкой области. Вероятно, применялись кассетные боеприпасы.

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