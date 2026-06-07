Один из спутников "российского Starlink" не удержался на орбите и сгорел

Спутник. Иллюстративное изображение / © Associated Press

Реклама

Россия потеряла один из спутников своей сети «Рассвет», которую Москва рассматривала как альтернативу американской системе Starlink, доступ к которой был ограничен для страны-агрессора.

Об этом сообщает ресурс RussianSpaceWeb.

По информации издания, речь идет о первой потере в группировке из 16 спутников, входящих в проект обеспечения РФ широкополосным спутниковым интернетом. Аппарат, предположительно, оказался неисправным и проработал всего около трех месяцев после запуска.

Реклама

Как отмечается, после выхода на орбиту спутник не смог включить двигатели для коррекции траектории и постепенно терял высоту. В результате он вошел в плотные слои атмосферы и сгорел.

«Как и ожидалось, первым спутником, который вошел в атмосферу, стал объект 4 (2026-061D), который не маневрировал. Он, вероятно, сгорел в атмосфере около 6 июня 2026 года. На тот момент официальной информации о статусе миссии не поступало», — говорится в материале RussianSpaceWeb.

В то же время остальные 15 спутников группировки «Рассвет», по данным ресурса, выполняют маневры, что может свидетельствовать об их работоспособности.

Также сообщается о неподтвержденных слухах о возможном новом запуске спутников в рамках этого проекта уже 18 июня, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Реклама

Проект «Рассвет» в России позиционировался как ответ на ограничение доступа к Starlink, который нелегально использовали оккупанты во время войны в Украине. В то же время, по данным российских военных обозревателей, система пока не смогла обеспечить заявленного уровня эффективности, в частности из-за нестабильного покрытия и ограниченной масштабируемости.

Напомним, ранее советник министра обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что Россия работает над собственным аналогом Starlink - проектом «Бюро 1440», который предусматривает запуск спутников «Рассвет» для скоростной передачи данных на низкой орбите.

Новости партнеров