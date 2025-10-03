Один на один с Россией: как Европа готовится к возможной войне и готова ли самостоятельно защищать континент

Истребители / © Associated Press

Европейские члены НАТО уже начали закладывать основу для обороны на случай, если российские войска вступят на территорию Североатлантического союза. Хотя диктатор Владимир Путин уверяет, что Россия не будет нападать на страны НАТО.

Об этом пишет Би-би-си.

Рост числа инцидентов, нарушающих воздушные границы стран НАТО, вызвал резкое обострение напряженности в Европе и вызвало беспокойство относительно долгосрочных намерений России. Пока очевидных признаков подготовки к вторжению, таких как перебрасывание войск, нет. Поэтому большинство оценок называют сроки в несколько лет, в течение которых Россия может подготовиться и начать полномасштабную войну в Западной Европе.

В НАТО уверены, что Россия ведет гибридную войну, и уже начали военные операции по противодействию этим угрозам.

К таким действиям НАТО относят случаи повреждения кабелей в Балтийском море с 2023 года по начало 2025 года. Хотя Россию прямо не обвиняют в этом, генсек НАТО Марк Рютте 4 сентября фактически заявил, что повреждения кабелей связаны с действиями России.

В 2025 году НАТО запустило операцию «Балтийский страж» (Baltic Sentry), цель которой — защитить инфраструктуру от внешних угроз. С тех пор случаев повреждений кабелей не было.

В последние недели увеличилось количество инцидентов с нарушениями воздушного пространства стран НАТО, где Россия либо прямо участвует, либо ее подозревают в этих действиях.

Как НАТО собирается воевать с Россией

То, как российские войска воюют в Украине сейчас, вряд ли будут применяться в конфликте со странами НАТО.

Позиционная война, к которой прибегли обе стороны, возникла из-за того, что России не хватило войск для скорой победы над Украиной в феврале-марте 2022 года. Сейчас российская армия наиболее эффективна именно в такой войне.

«Общая тактика НАТО на восточном фланге заключается в сдерживании передовых частей противника, быстром перебрасывании средств усиления и затем оперативном стягивании основных сил к месту боевых действий. Для этого в восьми странах размещены многонациональные боевые группы. Они находятся в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии«, — пишут журналисты.

Общая численность армий стран НАТО составляет в среднем, по разным подсчетам, 3,5 млн военных (от 3,2 до 3,8 млн), из которых 1,3 миллиона — это американские военные.

В публикации научно-исследовательского центра Breguel говорится, что численность армий только европейских стран-членов НАТО составляет 1,47 млн человек.

Штатная численность российской армии — 2 209 130 человек, из которых только 1,5 млн — военнослужащие, а остальные — гражданский персонал.

В то же время Россия ведет кровавую войну в Украине, в которой участвуют более 700 тысяч российских военных, и постоянно нуждается в пополнении потерь в боевых подразделениях. Поэтому увеличить численность российских вооруженных сил сложно — пополнение съедает война.

Возможное нападение России на НАТО — что известно

Издание Bild со ссылкой на собственные источники в разведке одной из европейских стран сообщало, что Россия может попытаться атаковать Европу в конце 2024 или начале 2025-го, когда США окажутся «без лидера» и смогут прийти на помощь европейским государствам только после определенной задержки.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа снова «стыкается с военной угрозой, которой не было уже 30 лет», и предупредил о возможности нападения России через пять-восемь лет.

Американская разведка сообщала, что Россия не хочет прямого военного конфликта с США и НАТО и будет продолжать асимметричную деятельность, которая, по ее оценкам, не будет пересекать порог военного конфликта в глобальном масштабе.

Некоторые утверждают, что Россия непременно нападет.

«Вопрос о том, когда они начнут следующую войну», — отмечала Кая Каллас, когда она была премьер-министром Эстонии.

Эммануэль Макрон, президент Франции, в марте указал на стремительное перевооружение России. Остальные скептически относятся к тому, что российские амбиции выходят далеко за пределы реки Днепр.

Бывший советник американского президента Дональда Трампа Джон Болтон назвал условия, при которых Россия нападет на НАТО, хотя сейчас Москва не имеет достаточной военной силы для этого. Впрочем, Кремлю чрезвычайно нужен Сувальский коридор, который дал бы сухопутный доступ в Калининградскую область, как это было во времена СССР.

Аналитики говорят, что Кремль использует старые традиционные информационные нарративы и ядерные угрозы, пытаясь удалить США от Украины и НАТО.