"Один пояс и путь на двоих": кем Путин и Си являются друг для друга или для чего на самом деле России нужен Китай

Ожидается, что на этой неделе кремлевский диктатор Владимир Путин встретится с китайскими лидерами в Пекине в рамках визита, который подчеркнет поддержку Москвы КНР во время войны в Украине.

Об этом пишет Associated Press.

Что означает визит Путина

Две страны создали неформальный альянс против Соединенных Штатов и других демократических стран, который сейчас осложняется войной между Израилем и ХАМАСом. Китай пытается сбалансировать свои связи с Израилем с экономическими отношениями с Ираном и Сирией, сильно поддерживаемыми Россией.

Визит Путина — это также демонстрация поддержки инициативы китайского лидера Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" (Belt and Road Initiative — BRI), направленной на развитие инфраструктуры и расширение влияния Китая за рубежом.

Путин дал интервью китайским государственным СМИ, в котором похвалил масштабные, но слабо связанные между собой проекты BRI.

"Да, мы видим, что некоторые считают это попыткой Китайской Народной Республики поставить кого-то под свой каблук, но мы видим другое, мы видим только желание сотрудничать", — сказал он в интервью государственной телерадиокомпании CCTV, согласно стенограмме, обнародованной Кремлем в понедельник, 16 октября.

Путин будет одним из самых высокопоставленных гостей на мероприятии, посвященном 10-й годовщине объявления Си Цзиньпином политики BRI, обременившей такие страны, как Замбия и Шри-Ланка, большими долгами после того, как они подписали контракты с китайскими компаниями на строительство дорог, аэропортов и других объектов общественного назначения, которые они не могли бы себе позволить в противном случае.

О чем будут говорить

Визит Путина не был официально подтвержден, но китайские чиновники предполагают, что он прибудет в понедельник, 16 октября, поздно вечером.

Отвечая на вопрос журналистов в пятницу, 13 октября, о визите в Китай, Путин сказал, что он будет включать переговоры по проектам, связанным с "Поясом и путем", которые, по его словам, Москва хочет связать с усилиями. экономического альянса стран бывшего Советского Союза, расположенных преимущественно в Центральной Азии, с целью "достижения общих целей развития". Он также умалил влияние экономического влияния Китая в регионе, которое Россия долгое время считала своим задворком и где она работала над сохранением политического и военного влияния.

"У нас здесь нет никаких противоречий, наоборот, есть определенная синергия", — сказал Путин.

Путин сказал, что он и Си также обсудят растущие экономические и финансовые связи между Москвой и Пекином.

Пекин и Москва имеют финансовые связи в энергетической, высокотехнологичной и финансовой сферах. Китай также приобретает все большее значение как экспортное направление для Москвы.

"Симбиоз" Китая и России

Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги, сказал, что с точки зрения Китая, “Россия — это безопасный сосед, который является дружественным, это источник дешевого сырья, это поддержка китайских инициатив на мировой арене, а также источник военных технологий, некоторых из них, которых нет у Китая”.

"Для России Китай – это ее спасательный круг, экономический спасательный круг в ее жестоких репрессиях против Украины", – сказал Габуев в интервью агентству Associated Press.

“Это основной рынок для российских товаров, это страна, которая предоставляет свою валюту и платежную систему для расчетов в торговле России с внешним миром – с самим Китаем, а также со многими другими странами, и это также основной источник сложного технологического импорта, в том числе товаров двойного назначения, которые идут в российскую военную машину”, — отметил он.

Военный альянс: быть или не быть?

Габуев считает, что, хотя Москва и Пекин вряд ли создадут полноценный военный альянс, их сотрудничество в оборонной сфере будет расти.

«Я не ожидаю, что Россия и Китай создадут военный альянс, – сказал Габуев. — Обе страны самодостаточны с точки зрения безопасности и им выгодно партнерство, но ни одна из них не требует гарантий безопасности от другой. И они проповедуют стратегическую автономию.

“Военного союза не будет, но будет более тесное военное сотрудничество, большая оперативная совместимость, больше сотрудничества по совместному проектированию силы, в том числе в таких местах, как Арктика, и больше совместных усилий для развития противоракетной обороны, усложняющей ядерное планирование США и их союзников в Азии и Европе», — добавил он.

Китай и бывший Советский Союз являлись соперниками времен холодной войны за влияние среди левых государств, но с тех пор сотрудничают в экономической, военной и дипломатической сферах.

За несколько недель до вторжения России в Украину в феврале прошлого года Путин встретился с Си в Пекине, и стороны подписали соглашение, в котором обязались развивать отношения "без ограничений". Попытки Пекина представить себя как нейтрального мирного посредника в войне России против Украины были широко отвергнуты международным сообществом.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай увеличил объемы поставок экскаваторов и другой техники россиянам, которую затем использовали для строительства укреплений на оккупированных территориях. Общий объем торговли между странами за первые семь месяцев 2023 года вырос на 36% – до 134 млрд долларов.

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