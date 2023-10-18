"Один пояс, один путь": чем грозит Украине и миру визит Путина в Китай

Президент России хочет получить от Китая дополнительные ресурсы, чтобы его армия могла продолжать боевые действия на территории Украины.

Центр противодействия дезинформации проанализировал двухдневный официальный визит главы Кремля Владимира Путина в Китай, который начался 17 октября.

Об этом говорилось в материале специалистов ЦПИ.

Участие в международном форуме "Один пояс, один путь" – только формальный повод визита. Настоящие мотивы гораздо шире:

поддержка РФ на нескольких уровнях: политическом, военном и экономическом,

создание нового военно-экономического союза "Россия-Китай-Индия наряду с экономическим образованием БРИКС, как реальный противовес НАТО и ЕС,

переориентацию российской экономики на Китай, ведь кроме него у Москвы просто не осталось подобных по размеру торговых, финансовых и логистических партнеров,

Китай в настоящее время является главным источником валютной выручки, широкого спектра товаров, от одежды и электроники до комплектующих для военного производства,

международная поддержка РФ Пекином

Чем усиление связей между РФ и КНР чревато для Украины?

Путин хочет получить от Китая дополнительные ресурсы, чтобы российская армия могла продолжать боевые действия на территории Украины.

"Общая атмосфера форума и заявления лидеров РФ и КНР свидетельствуют о том, что объемы торговли Китая с Россией товарами двойного назначения и подсанкционными западными технологиями будут продолжать наращиваться, а военно-экономическое сотрудничество с Украиной постепенно сворачиваться", – считают специалисты.

Увеличивается импорт военной техники и средств

По данным западных источников, в этом году Россия импортировала из Китая следующие позиции:

беспилотники на сумму более 100 миллионов долларов, что в 30 раз больше, чем Украина,

объем керамики (компонент, использующийся в бронежилетах) увеличился на 69% (до более 225 миллионов долларов),

объем "серого" импорта китайских товаров двойного назначения в Россию, в частности через компании-однодневки, созданные для сокрытия торговой деятельности.

Усиление поддержки Китаем российских инициатив в мире

Аналитики говорят об усилении антиамериканской риторики по принуждению Запада прекратить поддерживать Украину оружием и финансами и всадить украинское руководство за стол переговоров с Россией.

"Недаром после переговоров в узком составе Си Цзиньпин подтвердил плотное стратегическое взаимодействие и внешнеполитическую координацию, в частности готовность сотрудничать с Россией "для защиты международной справедливости", а Путин похвалил инициативу лидера Китая как согласовывающуюся с целью России построить альтернативный миропорядок", в пояснении.

В то же время, по мнению специалистов ЦПИ, ни Россия, ни Китай не способны предложить миру жизнеспособную идеологическую, технологическую или экономическую альтернативу Западу.

Напомним, визит президента РФ Владимира Путина в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь" должен показать Пекин и Москву как будущих дирижеров глобального мирового кризиса.

Политический эксперт и журналист Виталий Портников прокомментировал приезд президента РФ в КНР.

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