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"Один пояс, один путь": чем грозит Украине и миру визит Путина в Китай

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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"Один пояс, один путь": чем грозит Украине и миру визит Путина в Китай

Чем грозит Украине и миру визит Путина в Китай / Фото: Associated Press

Президент России хочет получить от Китая дополнительные ресурсы, чтобы его армия могла продолжать боевые действия на территории Украины.

Центр противодействия дезинформации проанализировал двухдневный официальный визит главы Кремля Владимира Путина в Китай, который начался 17 октября.

Об этом говорилось в материале специалистов ЦПИ.

Участие в международном форуме "Один пояс, один путь" – только формальный повод визита. Настоящие мотивы гораздо шире:

  • поддержка РФ на нескольких уровнях: политическом, военном и экономическом,
  • создание нового военно-экономического союза "Россия-Китай-Индия наряду с экономическим образованием БРИКС, как реальный противовес НАТО и ЕС,
  • переориентацию российской экономики на Китай, ведь кроме него у Москвы просто не осталось подобных по размеру торговых, финансовых и логистических партнеров,
  • Китай в настоящее время является главным источником валютной выручки, широкого спектра товаров, от одежды и электроники до комплектующих для военного производства,
  • международная поддержка РФ Пекином

Чем усиление связей между РФ и КНР чревато для Украины?

Путин хочет получить от Китая дополнительные ресурсы, чтобы российская армия могла продолжать боевые действия на территории Украины.

"Общая атмосфера форума и заявления лидеров РФ и КНР свидетельствуют о том, что объемы торговли Китая с Россией товарами двойного назначения и подсанкционными западными технологиями будут продолжать наращиваться, а военно-экономическое сотрудничество с Украиной постепенно сворачиваться", – считают специалисты.

Увеличивается импорт военной техники и средств

По данным западных источников, в этом году Россия импортировала из Китая следующие позиции:

  • беспилотники на сумму более 100 миллионов долларов, что в 30 раз больше, чем Украина,
  • объем керамики (компонент, использующийся в бронежилетах) увеличился на 69% (до более 225 миллионов долларов),
  • объем "серого" импорта китайских товаров двойного назначения в Россию, в частности через компании-однодневки, созданные для сокрытия торговой деятельности.

Усиление поддержки Китаем российских инициатив в мире

Аналитики говорят об усилении антиамериканской риторики по принуждению Запада прекратить поддерживать Украину оружием и финансами и всадить украинское руководство за стол переговоров с Россией.

"Недаром после переговоров в узком составе Си Цзиньпин подтвердил плотное стратегическое взаимодействие и внешнеполитическую координацию, в частности готовность сотрудничать с Россией "для защиты международной справедливости", а Путин похвалил инициативу лидера Китая как согласовывающуюся с целью России построить альтернативный миропорядок", в пояснении.

В то же время, по мнению специалистов ЦПИ, ни Россия, ни Китай не способны предложить миру жизнеспособную идеологическую, технологическую или экономическую альтернативу Западу.

Напомним, визит президента РФ Владимира Путина в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь" должен показать Пекин и Москву как будущих дирижеров глобального мирового кризиса.

Политический эксперт и журналист Виталий Портников прокомментировал приезд президента РФ в КНР.

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Дата публикации
Просмотры
1154
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