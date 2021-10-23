Один пробег 3 км, другой попал в ДТП: в Польше двое украинцев устроили погоню с полицией (фото)

Один из задержанных украинский перевозил 12 нелегальных мигрантов.
Вблизи города Бельск-Подляски, что в Польше, в субботу, 23 октября, задержали двух украинцев. Один из арестованных перевозил нелегальных мигрантов и устроил погоню с полицией, а другой — пытался ему помочь и попал в ДТП.
Об этом сообщает tvn24.pl.
Польская полиция преследовала водителя микроавтобуса, который не остановился для проверки документов. Ему помогал еще один автомобилист, который попал в ДТП.
"Водитель микроавтобуса Renault не остановился по требованию полиции и начал убегать. Тогда правоохранители начали преследовать нарушителя", — говорит представитель полиции Подляшье Томаш Крупа.
В то же время водитель автомобиля Nissan, который мешал полиции догонять микроавтобус, столкнулся с Honda. В ДТП пострадал один человек. Водителя Nissan задержала полиция.
Между тем водитель микроавтобуса свернул на грунтовую дорогу, покинул транспортное средство и пытался убежать своим ходом. Его задержали за 3 километра.
В микроавтобусе было 12 человек, предположительно они попали на территорию Польши нелегально.
"Двух женщин и ребенка госпитализировали. Ребенок здоров, его забрали в больницу, чтобы не разлучать с матерью", — сказал представитель полиции Подляшье Томаш Крупа.
По данным польской полиции, оба задержание водители— это граждане Украины. Сейчас выясняется, граждане какой страны находились в микроавтобусе.
Напомним, Польши украинец перевозил нелегалов и попал в ДТП.
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