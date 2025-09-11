Один щит: Зеленский предлагает европейцам строить общую защиту от российских дронов

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский предложил европейцам строить общую защиту от российских дронов. Речь уже об элементе политики Европейского Союза.

Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с президентом Финляндии.

Как отмечает глава государства, ПВО — это неизменный приоритет. Речь идет и об усилении нашей ПВО, и об строительстве восточного противовоздушного щита Европы. Фактически это становится элементом политики Европейского союза.

Реклама

«И важно реализовать это современно — чтобы работала и линия дронов на защите Европы, и все возможности авиации, все системы противовоздушной обороны, все элементы этой действительно сложной системы», — добавляет украинский лидер.

Он утверждает, что Украина готова делиться опытом, расширять производства.

«Украина предлагает всем европейским странам-соседам, соседям нашим и соседям России, безусловно, общую программу финансирования, производства и развития дронов-перехватчиков. Украина, на мой взгляд, из-за войны, безусловно, благодаря нашему производству во время войны, мы — лидеры в этом направлении, это совершенно новое технологическое направление», — сказал президент.

По мнению Зеленского, к этому нужно подходить максимально быстро, чтобы бюрократические процессы не мешали.

Реклама

«Мы открыты для этой работы, сотрудничества. Наши европейские друзья и никто в мире просто не имеет столько ракет, чтобы сбивать все виды, все разные виды дронов. Ракета, которая стоит миллион, какой бы она ни была, просто не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов. Даже если сто тысяч долларов — это просто невозможно», — завершил Зеленский.

Ранее стало известно, что Польша попросила у Североатлантического альянса больше систем ПВО. Это произошло после налета российских дронов 10 сентября.

Да, Швеция уже направляет помощь. Также Нидерланды предоставляют комплексы Patriot, средства против БПЛА и 300 военных. Среди других помощников — Чехия, Британия, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии.