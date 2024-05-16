Один шаг к смерти: молодая женщина ждала разрешения на эвтаназию 3,5 года и умрет уже через несколько недель

Девушка решила, что жизнь не стоит продолжать после того, как узнала, что врачи бессильны помочь ей преодолеть психическое расстройство.

Гражданка Нидерландов, 29-летняя Зорая тер Бик наконец-то получила разрешение на эвтаназию, которого добивалась более трех лет. Девушка страдает хронической депрессией, тревожностью, аутизмом и неопределенным расстройством личности. Ее смерть от инъекции наступит через несколько недель.

Об этом пишет The Guardian.

Нидерланды стали первой страной в мире, которая легализовала эвтаназию. Это произошло в 2001 году. По закону, разрешение на ассистированное самоубийство может получить человек, который "испытывает невыносимые страдания и не надеется на улучшение". Такое лицо должно быть проинформировано, как проходит процедура, и иметь твердые намерения прекратить свою жизнь.

Несмотря на то, что за 23 года эвтаназией уже воспользовались тысячи людей, случаи с душевнобольными людьми являются необычным явлением, хотя есть четкая тенденция их увеличения. Так, в 2010 году всего два психически больных человека получили разрешение на эвтаназию, а в прошлом году таких дел уже было 138.

Зорая рассказала, что ее случай еще раз поднимает вопрос этичности и легальности эвтаназии.

Зорая тер Бик получила разрешение на эвтаназию / Фото: из соцсетей

"Люди думают, что когда ты психически больна, то не можешь здраво мыслить, и это обидно. Я понимаю опасения некоторых людей с ограниченными возможностями по эвтаназии, а также беспокойство по поводу того, что на людей оказывают давление, чтобы они умерли", – рассказала девушка.

Она испытывает проблемы с ментальным здоровьем с раннего детства и неоднократно задумывалась о смерти. Но когда Зорая встретила своего партнера, она решила начать интенсивное лечение и надеялась, что близкие отношения помогут ей исцелиться. Но, к сожалению, этого так и не произошло.

"Во время терапии я узнала много нового о себе и механизмах преодоления, но это не решило моих основных проблем. В начале лечения вы чувствуете надежду. Я думала, что мне станет лучше. Но чем дольше длится лечение, тем больше теряешь надежду", – рассказала девушка.

Зорая отказалась от намерения просто покончить жизнь самоубийством, потому что не хотела причинять боль своим близким.

"Я закончила электросудорожную терапию в августе 2020 года, и смирившись с тем, что лечение больше не поможет, в декабре того же года подала заявление на эвтаназию. Это долгий и сложный процесс. Это не то, что вы просите об этом в понедельник, а к пятнице вы уже мертвы", – поделилась Зорая тер Бик.

Зорая тер Бик потеряла надежду на выздоровление / Фото: из соцсетей

Чтобы получить разрешение на ассистированное самоубийство, девушке пришлось пройти долгое и сложное обследование, во время которого врачи неоднократно спрашивали, уверена ли она в своем решении.

"За эти три с половиной года я ни разу не колебалась относительно своего решения. Я чувствовала вину – у меня есть партнер, семья, друзья, и я не безразлична к их боли. И мне стало страшно. Но я твердо настроена пройти через это", – отметила Зорая.

Теперь, когда разрешение получено, девушка надеется, что умрет в ближайшие несколько недель.

Зорая рассказала, что наконец-то ее долгая борьба за право умереть закончилась и она испытывает облегчение.

Напомним, Зорая определилась, где она хочет умереть и как нужно поступить с ее прахом.

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