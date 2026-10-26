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Один шаг ради фото стал роковым: 36-летняя туристка погибла, упав со скалы
В Италии туристка упала с 300-метровой высоты. Мишель Алехандра Рубио Лейва разбилась насмерть, когда хотела сделать фото.
36-летняя американка погибла, пытаясь сделать фотоснимки. Мишель Алехандра Рубио Лейва упала с 300-метровой высоты со скалы в Италии .
Об этом пишет Metro .
Женщина из Флориды отдыхала с семьей в Доломитовых Альпах. 17 октября она гуляла в Валь-ди-Фасса, живописной альпийской долине в Трентино, когда она сошла с обозначенной горной тропы, чтобы сфотографировать. К сожалению, она потеряла равновесие и упала почти с 300 метров вниз по склону.
Однако пишут разную информацию о том, с какой высоты она упала. В частности, сообщают, что это было около 200 метров.
Ее сестра увидела, как она упала, и около 12:00 по местному времени вызвала службы экстренной помощи. Туристы предоставили местонахождение Лейвы.
К сожалению, когда медики прибыли на место происшествия, было слишком поздно, и женщину объявили мертвой. Операция продолжалась несколько часов и завершилась около 14:30 по местному времени.
О смерти Лейвы было объявлено позже на той же неделе, после того, как было сообщено ее ближайшим родственникам.
Членов ее семьи, которые были с ней в то время, доставили воздухом в Канацею, ведущий альпийский муниципалитет и горнолыжный курорт, расположенный в верхней части Валь-ди-Фасса, пока вытаскивали ее тело.
Лейва, ее семья и остальная туристическая группа направлялись к станции канатной дороги, чтобы подняться на вершину Сасс-Пордои, где они должны были поужинать в известном ресторане на вершине горы. До этой части объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО можно добраться только по канатной дороге.
Доломитовые Альпы известны своими панорамными видами. В последнее время Доломитовые Альпы приобрели популярность. Однако пешеходные маршруты региона могут быть опасны из-за крутых склонов, рыхлого гравия и падения камней. Только в 2026 году в Доломитовых Альпах погибли более 80 человек.
Напомним, в Индонезии 26-летняя Джулиана Маринс поскользнулась и упала с высоты почти 300 метров во время подъема на гору Ринджани в Индонезии. Гид мог бросить девушку умирать и отказаться от спасения. После четырехдневных поисков спасатели обнаружили только тело девушки.