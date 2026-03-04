Один телефонный звонок убедил Трампа нанести удар по Ирану - NBC News

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

Телефонный звонок премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху убедил президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник США NBC News.

По его словам, телефонный разговор состоялся еще в прошлый понедельник, 23 февраля.

Нетаньяху сообщил Трампу и его советникам, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи встретится с высокопоставленными членами его команды утром в субботу. Это позволяло уничтожить одним ударом всю верхушку иранского режима.

ЦРУ быстро подтвердило разведывательные данные.

По словам неназванного американского чиновника, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху в ситуационной комнате Белого дома, и он стал определяющим моментом, который привел к точному определению времени первых ударов по Ирану.

Этот звонок был одним из нескольких критических факторов, приведших к решению Трампа нанести удар по Ирану, сказал чиновник.

По его словам, Трамп также учел усилия Ирана по созданию ядерного оружия, неспособность достичь какого-либо прогресса в прямых переговорах с Исламской Республикой и расширение иранской программы баллистических ракет.

Ликвидация аятоллы Хаменеи: что известно

Напомним, в ночь на 1 марта ночью иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель Али Хаменеи во время ракетных ударов. Правительство страны объявило 40-дневный траур.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время мощной атаки США и Израиля на Тегеран. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб.

После обнародования информации о смерти Хаменеи в разных районах Тегерана люди радовались и праздновали. В то же время над мечетью Джамкаран подняли красный «флаг мести».

Вскоре ассамблея экспертов Ирана избрала Моджтабу Хаменеи,сына бывшего главы страны Али Хаменеи, следующим верховным лидером.

В Израиле пообещали, что любой преемник ликвидированного верховного лидера Ирана будет «однозначной мишенью для уничтожения».