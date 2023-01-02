Один вертолет взлетал, а второй заходил на посадку: стали известны подробности авиакатастрофы в Австралии

Сегодня, 2 января, в австралийском штате Квинсленд возле популярного тематического парка Seaworld над пляжем Gold Coast столкнулись два вертолета. В результате аварии погибли четыре человека, еще 13 ранены.

Об этом пишет издание Sky News.

Как уточняется, один из вертолетов после столкновения смог успешно приземлиться на песчаную мель, находившиеся на борту пассажиры не пострадали. Однако трое пассажиров другого вертолета погибли в результате столкновения, еще двое находятся в критическом состоянии.

Местное издание Gold Coast Bulletin сообщило, что по уточненной информации, погибли четыре человека — три пассажира и пилот.

Как сообщает местная служба скорой помощи, всего в результате аварии травмы разной степени тяжести получили 13 человек.

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При частых четырех людей должны быть подвержены и более изъяты после двух helicopters crashed that afternoon на World Sea on Gold Coast. @JayneAzzo #9News



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Инцидент произошел днем в 14:00 по австралийскому времени, поэтому в парке было много людей, в том числе семей с детьми.

Одна из женщин, находившаяся в это время на пляже, рассказала, что авария произошла, когда один вертолет взлетал, а второй именно заходил на посадку.

Выясняются причины и обстоятельства трагедии. Австралийская полиция начала расследование.

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