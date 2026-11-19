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Один жест Путина во время встречи с Трампом сказал больше, чем слова: что заметил эксперт
Шутка Трампа о Путине и необычных жестах российского президента привлекла внимание во время встречи в Китае. Эксперт по языку тела заметил красноречивые детали, много рассказавшие о поведении политиков.
Неформальная встреча Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на саммите АТЭС в Китае привлекла большое внимание из-за слишком непринужденного поведения и шуток президента США.
Об этом сообщает Metro.
Все началось с того, что Дональд Трамп спокойно вошел в комнату и, указав на Владимира Путина, пошутил: «Кто это?», а затем добавил: «Он мой друг». Эта встреча состоялась в рамках необычных трехсторонних переговоров между США, Россией и Китаем, который представлял Си Цзиньпин.
Эксперт по языку тела Дерек Херон рассказал изданию, что президент США вел себя «чрезвычайно расслабленно» — несмотря на то, что у разговора были высокие ставки. По словам эксперта, походка Трампа была оживленной, что указывало на его легкое настроение и предчувствие.
По наблюдениям специалиста Трамп искренне улыбнулся своему помощнику, сделал легкое замечание и быстро подошел к собеседнику.
«Слово „Это мой друг“ словно произнес почти бессознательно, без раздумий. Все это признаки очень расслабленного президента», — подчеркнул Херон.
Эксперт также отметил реакцию российского президента, который энергично и охотно пожал руку Трампу. По словам аналитика, Путин выглядел расслабленным и улыбался, что редко происходит во время его публичных или официальных встреч.
Кроме того, российский лидер коснулся локтя Трампа. Специалист объяснил, что хотя такой жест иногда используют для контроля или скрытого доминирования, в этой ситуации он скорее свидетельствовал о дружеском отношении и близком знакомстве.
По словам Хэрона, между политиками отсутствовала привычная для глав государств формальность и ни один из них не проявлял дискомфорта.
«Похоже, что Трамп относится к Путину не как к приехавшему в США мировому лидеру, а скорее как к старому знакомому, посетившему визит», — подытожил он.
Российские государственные СМИ передают, что после разговора Путин был в хорошем настроении. Известно, что политики обсудили войну в Украине, а продолжить эту тему планировали в ходе переговоров с участием Си Цзиньпина. Сам китайский лидер на трехсторонней встрече призвал запретить и уничтожить ядерное оружие. Он подчеркнул, что в ядерной войне не бывает победителей, и ее вообще нельзя начинать.
В то же время, такой формат саммита обеспокоил западных политиков. В частности, лидер британских консерваторов Кэми Баденох в эфире программы «Сегодня» выразила обеспокоенность этой встречей.
«„Тревожно“, — вот как я бы это описала. Три мировых лидера выглядят так, будто пытаются разделить мир между собой. Трехполярный мир, где Си получает Азию, Америка — Западное полушарие, а Россия — Европу», — заявила политика.
Она также добавила: «И это очень беспокоит, особенно то, что президент Трамп называет Путина своим другом».
Встреча Си с Путиным и Трампом — последние новости
Напомним, 19 ноября на саммите АТЭС в Шэньчжэне завершилась трехсторонняя встреча лидера Китая Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры продолжались полтора часа. Предварительно сообщалось, что стороны намерены обсудить ядерную безопасность, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Все подробности сегодняшней встречи Си, Трампа и Путина читайте в материале ТСН.ua.
Поведение Путина на саммите АТЭС в Китае и его место на совместном фото стало поводом для волны шуток в украинских соцсетях. Пользователи Threads превратили конфуз российского диктатора в десятки остроумных мемов и фотолягушек.