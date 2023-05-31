Одна из авиакомпаний будет взвешивать пассажиров перед полетами: с чем связана инициатива

Национальная авиакомпания Новой Зеландии Air New Zealand будет взвешивать пассажиров, путешествующих за границу. Делают это, чтобы повысить безопасность полетов.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что с июня по 2 июля Air New Zealand будет взвешивать пассажиров международных рейсов. В авиакомпании уверяют, что цифры на весах не будут мигать для всех. Данные об взвешивании останутся анонимными даже для персонала авиакомпании.

"Мы взвешиваем все, что есть в самолете — от груза до еды на борту до багажа в багажном отсеке. Для клиентов, членов экипажа и ручной клади мы используем средний вес, который мы получаем во время этого опроса", — говорит Алистер Джеймс, специалист авиакомпании по улучшению контроля загрузки.

Эту информацию будут использовать для расчета среднего веса пассажиров, пилоты смогут точнее определять баланс самолета, что сделает полеты еще более безопасными. Для участия требуется не менее 10 тыс. пассажиров. Опрос является требованием Управления гражданской авиации Новой Зеландии.

Как сообщалось, пользователь TikTok Крис Олсен взволнованно обратился к пользователям, чтобы поделиться чудаковатым случаем, произошедшим с ним в самолете. Он рассказал, что случайно включил саундтрек из культового фильма "Титаник", сидя рядом с исполнительницей главной роли Кейт Уинслет.

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