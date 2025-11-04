Одна из европейских стран сократила сроки проживания для украинских беженцев — детали решения

Украинские беженцы / © ТСН.ua

Ирландское правительство приняло решение сократить срок пребывания новоприбывших украинцев в государственном жилье с 90 до 30 дней.

Об этом сообщает ирландская телерадиокомпания RTE.

По данным правительства, нынешние темпы прибытия украинцев — около 50 человек в день — угрожают исчерпанием всех мест для размещения уже до конца ноября.

Кроме сокращения сроков, власти также планируют ввести еженедельные финансовые взносы за проживание для уже работающих украинцев.

Министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаген сообщил, что механизм оплаты разрабатывается совместно с министром-госсекретарем Колмом Брофи. Его представят руководящим партиям в ближайшие недели, после чего документ будет передан на утверждение правительства.

По предварительным расчетам сумма взноса составит от €15 до €238 в неделю (примерно от 726 до 11 500 грн) в зависимости от уровня доходов.

"В конце концов, это будет решение правительства, но мы рекомендуем эти предложения и считаем их уместными", - отметил О'Каллаген.

Как сообщает RTE, поток украинцев в Ирландию в последнее время вырос после того, как в Украине изменили закон, позволив мужчинам от 18 до 22 лет покидать страну во время военного положения.

Напомним, ранее речь шла о том, что правительство Ирландии отмечало возможность значительно увеличить финансовую помощь беженцам, которые добровольно согласятся вернуться домой. Семьи смогут получить до 10 тыс. евро, а такой шаг должен разгрузить перегруженную миграционную систему страны.