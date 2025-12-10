Одна из европейских стран включила США в список угроз: в чем причина

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

При администрации президента Дональда Трампа США используют свою экономическую и технологическую мощь как инструмент влияния даже в отношении союзников и партнеров, поэтому представляют потенциальную угрозу, в частности из-за своих претензий на Гренландию.

Об этом говорится в ежегодном отчете военной разведки Дании, который был опубликован в среду, 10 декабря.

«Соединенные Штаты используют экономическую мощь, в том числе угрозы введения высоких пошлин, для навязывания своей воли и больше не исключают применения военной силы даже против союзников», — говорится в отчете.

В датской разведке отметили рост интереса США к Арктике, напомнив, что Трамп неоднократно объявлял о желании взять под контроль Гренландию и не исключил применения военной силы для достижения этой цели.

В отчете назвали не менее серьезными угрозами для Европы в целом и Дании, в частности, Россию и Китай, которые также хотят играть более важную роль в Арктике.

Датские разведчики отметили, что Россия продолжает наращивать вооружение, а Китай работает над тем, чтобы иметь возможность плавать в регионе на подводных и надводных кораблях. При этом в отчете предполагают, что Москва будет помогать реализовать эти намерения Китая, а взамен будет получать от Пекина поддержку в войне против Украины.

Датская разведка считает, что российский ВПК в ближайшие годы все еще будет производить больше, чем европейский, но ресурсы России в 2026 году, как и раньше, вероятно, будут направлены на ведение войны в Украине.

Одновременно путинский режим, который находится в конфликте с НАТО, будет наращивать гибридные и кибератаки, чтобы получить преимущества на случай войны со странами альянса. Этому способствует и «неопределенность относительно роли США как гаранта безопасности Европы», считают датские разведчики.

Напомним, недавно США обнародовали новую стратегию национальной безопасности: ключевыми приоритетами стали «дружба с РФ» и верховенство интересов Америки.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сравнил призывы «спасти» Европу от «цивилизационного коллапса», которые фигурируют в обновленной стратегии нацбезопасности США, с пропагандистскими заявлениями России.

Польский премьер-министр Дональд Туск, комментируя стратегию национальной безопасности США, заявил, что Европа является союзником, а не врагом Америки, призвав американцев придерживаться этого принципа.