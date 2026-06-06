Одна из крупнейших стран ЕС хочет ввести ограничения для мужчин из Украины

Украинские беженцы в ЕС / © ТСН

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Министр миграции Швеции Юган Форсселль предложил лишить права на временную защиту в странах Европейского Союза украинских мужчин призывного возраста, которые только планируют обратиться за убежищем.

Его заявление цитирует издание The Guardian.

По словам шведского чиновника, Европа должна и в дальнейшем поддерживать украинцев, которые спасаются от войны, однако одновременно должна учитывать потребности Украины в человеческих ресурсах для обороны от российской агрессии.

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«Для нас важно обеспечить украинцев защитой, но в то же время войну нужно вести и побеждать. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы больше мужчин оставались в Украине и воевали», — подчеркнул Форсселль.

В то же время министр уточнил, что предложенные ограничения не должны распространяться на украинцев, которые уже получили статус временной защиты в ЕС. Речь идет лишь о новоприбывших мужчинах призывного возраста, которые в будущем будут обращаться за таким статусом.

Предложение Швеции обсудили министры стран Евросоюза во время встречи в Люксембурге. Окончательное решение о возможных изменениях в механизм временной защиты должна предложить Европейская комиссия, после чего его должны одобрить государства-члены ЕС.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Евросоюз активировал Директиву о временной защите, которая позволила миллионам украинцев получить право на проживание, трудоустройство и социальную поддержку в странах ЕС.

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По данным Евростата, сейчас под действием этой программы находятся более 4,33 миллиона граждан Украины. Больше всего украинских беженцев приняли Германия, Польша и Чехия.

Украинские мужчины в ЕС — последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что украинских мужчин призывного возраста могут лишить права на автоматическое получение временной защиты в странах Европейского Союза. Такую возможность обсуждают министры внутренних дел государств ЕС.

Мужчины, которые пересекли границу нелегально — в частности через реку Тиса — с большой вероятностью будут депортированы обратно в Украину. Ключевым критерием станет наличие или отсутствие отметки о пересечении государственной границы в паспорте.

Украина и Испания подписали имплементационный протокол к соглашению о реадмиссии. Документ определяет механизмы идентификации и безопасного возвращения людей, которые нарушили правила пребывания.

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