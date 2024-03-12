Одна из мощнейших атак: Хезболла выпустила по Израилю около 100 ракет

Во вторник утром, 12 марта, боевая группировка Хезболла выпустила более 100 ракет по северу Израиля.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на израильских военных.

Отмечается, что это был один из сильнейших обстрелов за несколько месяцев трансграничных ударов. Издание пишет, что это вызывает опасение, что война в Газе может распространиться на другой фронт.

Неизвестно, сколько ракет упало или было перехвачено израильской системой ПВО. Вооруженные силы Израиля ( ЦАХАЛ) заявили, что их истребители в ответ нанесли удары по ряду объектов, связанных с Хезболлой в Ливане.

Тем временем Times of Israel пишет, что сначала Хезболла выпустила около 70 ракет по Голанским высотам с территории Ливана, а затем — еще 30.

Отмечается, что боевики взяли на себя ответственность за эти обстрелы и заявили, что выпустили более 100 ракет по двум израильским военным базам на Голанских высотах.

Напомним, недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наступление в Газе. В частности, в городе Рафак, несмотря на все более сильное международное давление.

Кроме того, политик намекнул на скорейшее окончание войны против ХАМАС. Премьер считает, что военная операция против боевиков в секторе Газа может закончиться примерно через месяц или два.

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