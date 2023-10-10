Одна из российских ЧВК оказалась теневой армией ГРУ — расследование

Российская так называемая частная военная компания "Редут", бойцы которой принимали участие в полномасштабном вторжении в Украину и непосредственно в боях на Киевщине, Харьковщине, Донбассе и Луганщине — вооруженное формирование, которое контролируется и финансируется Главным разведывательным управлением Генерального штаба РФ (ГРУ).

Об этом говорится в расследовании проектов Радио Свобода "Схемы" и "Система".

ЧВК "Редут" и ГРУ: какая связь

Вражеская группировка является скрытой системой рекрутинга наемников для российской военной разведки. В то же время сама ЧВК "официально" позиционирует себя как "добровольческое" подразделение.

Связь с российской разведкой доказывают внутренние документы "ЧВК "Редут", в которых бойцы сами указывают, что подчиняются ГРУ. Это, в частности, рапорт потерь одного из подразделений "Редута" — "Волков". Также, журналисты нашли справку, выданную одном из военных, где указана военная часть, которая, согласно анализу журналистов, входит в состав другой в/ч – 21208. А она является частью спецназовцев ГРУ ГШ, воюющих в Украине с 2015 года.

Также по меньшей мере четверо из идентифицированных журналистами бойцов подразделения "Редута" "Волки" являются бывшими или действующими сотрудниками ГРУ – в российских базах данных указана военная разведка или связанные с ней в/ч как место их работы и проживания.

Где расположена база ЧВК "Редут"

Несколько "редутовцев", которые в 2022 году попали в украинский плен, а впоследствии были осуждены за пытки жителей Харьковщины, рассказали, что ехали служить в 16 бригаду специального назначения ГРУ Генштаба России. База этой бригады – "Тригуляй" – находится под Тамбовом, там же бойцы "Редута" тренируются перед отправкой в Украину, говорится в расследовании.

Кто управляет "Редутом"

По словам пленных оккупантов из "Редута", непосредственно отдавал приказы искать "атовцев" и других проукраинских активистов в Харьковской области военный с позывным "Амур". Он проводил допросы задержанных жителей. За пытки одного из них четверо российских военных получили приговор. "Редутовцы" называют "Амура" "куратором от ГРУ". Идентифицировать его пока не удалось.

В расследовании также говорится о полковнике Алексее Кондратьеве — как одном из основных кураторов так называемого "добровольческого корпуса" по линии ГРУ, куда входят и "редутовцы", и генерал-лейтенанта и заместителя председателя российской разведки Владимира Алексеева — как главного инициатора создания этой так называемой "ЧВК".

За набор наемников в так называемые "частные военные компании" и "добровольческие формирования" отвечает, скорее всего, Сергей Дроздов – говорится в расследовании. В утечке базы российской налоговой службы отмечено, что в 2021 году Дроздов получал доход в Военной академии генерального штаба ВС РФ. А в 2023 году занял должность и.о. начальника 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ. Эта структура отвечает за организацию призыва и комплектацию войск. Дроздов – один из участников совещаний комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Где ЧВК "Редут" воевала в Украине

В расследовании отмечается, что было установлено два десятка подразделений в составе системы "Редут".

"Вояки" такой российской теневой армии государственных наемников принимали участие непосредственно в боях в Украине в Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Некоторые из этих захватчиков были осуждены за совершение военных преступлений.

С помощью анализа внутренних документов, сотен страниц российских военных в соцсетях, данных по закрытым российским базам и спутниковым снимкам территории Украины, журналисты также смогли установить путь этого формирования по территории Украины после 24 февраля: часть "редутовцев" принимали участие в боевых действиях на Киевщине, впоследствии в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Агенты ГРУ в Украине

В Украине к 15 годам заключения был приговорен агент Главного разведуправления России, который действовал в Днепре под прикрытием волонтерского фонда, а на самом деле собирал разведданные о Силах обороны.

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