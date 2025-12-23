ТСН в социальных сетях

Одна из самых безопасных авиакомпаний Европы готова вернуться в Украину: подробности

Как только воздушное пространство станет безопасным, авиакомпания вернется на украинский рынок перевозок.

Наталия Магдык
Одна из самых безопасных авиакомпаний Европы, airBaltic, сообщила о намерении вернуться на украинский рынок и возобновить регулярные рейсы в и из Украины, как только воздушное пространство будет открытым и безопасным.

Об этом говорится в ответе авиакомпании на запрос Телеграфа.

«Авиакомпания планирует соединить Киев и Львов с Ригой (Латвия), предоставляя украинским путешественникам беспрепятственный доступ к разветвленной маршрутной сети airBaltic по всей Европе и за ее пределами», — говорится в сообщении.

Кроме того, авиакомпания намерена возобновить полеты из обоих городов в Таллинн (Эстония) и Вильнюс (Литва), как только будут получены все необходимые разрешения и обеспечена безопасность воздушного пространства.

Как сообщается, AirBaltic уже интегрировала украинский язык на официальный вебсайт, повышая удобство и доступность для украиноязычных клиентов.

«AirBaltic остается преданной делу восстановления регулярных рейсов в и из Украины, как только воздушное пространство станет открытым и безопасным», — говорится в ответе компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что европейские бюджетные авиакомпании готовятся вернуться в Украину, но может произойти только после подписания мирного соглашения и открытия авиапространства.

