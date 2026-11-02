"Одна из самых больших свадеб в истории": в Китае жених-сирота пригласил на праздник незнакомцев из Сети

Местные СМИ называют событие "свадьбой века" / © скриншот с видео

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24-летний Сяо Сяо Сюй из города Чжаотун в провинции Юньнан в Китае, рано потерявший родителей, боялся, что на его свадьбу никто не придет. Поэтому он в отчаянии решил пригласить людей из Интернета, которые с радостью откликнулись и массово пришли разделить с ним счастливый день.

Об этом пишет The Indian Express.

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Молодой человек опубликовал видео в Сети, где рассказал, что его отец умер, когда ему было всего три года. Мать впоследствии вышла замуж во второй раз, а его с братом оставила заботиться друг о друге.

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У Сяо было мало родственников, которые могли бы прийти на свадьбу. Деньги на сам праздник мужчина экономил, тяжело работая длительное время. Поэтому он решил, что его счастливый день должен быть насыщенным и радостным.

Пользователи соцсетей отреагировали мгновенно. Они пришли не просто ради бесплатного свадебного пира, но и принесли с собой все необходимое для большой свадьбы. По информации NDTV, многие повара откликнулись и пришли, чтобы готовить для гостей абсолютно бесплатно.

Также на свадьбу прибыли люди, организовавшие целый автопарк свадебных автомобилей для новобрачных. Часть интернет-пользователей откликнулась украшать дом новобрачных. Некоторые даже принесли продукты и раздавали сладости по случаю праздника.

«Искренность этого мужчины в сочетании с добротой незнакомцев превратила этот праздник в „свадьбу века“ в маленькой деревне», — пишут СМИ.

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Люди в соцсетях также трогательно отреагировали на кадры свадьбы. Они массово желали молодоженам счастья и благодарили неравнодушных, нашедших время и возможности, чтобы поддержать Сяо.

Пока точно неизвестно, сколько людей приняло участие в свадебных празднованиях. Однако в Сети уже окрестили этот праздник «одной из самых больших свадеб в Китае», который удалось организовать несмотря на то, что у пара совсем не было столько средств.

Напомним, что жительница Великобритании решила не отменять масштабный праздник после того, как возлюбленный внезапно бросил ее за неделю до события. Вместо традиционной свадебной церемонии она устроила роскошную вечеринку в Италии.

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