Одна из самых маленьких стран исчезает с карты: что произошло с государством с 12 тысячами жителей

Наоэро. Фото: Программа измерения атмосферной радиации Министерства энергетики США

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Тихоокеанское острое государство Науру официально получило новое название — Республика Наоэро. Таким образом, страна вернулась к традиционному названию, которое соответствует написанию и произношению на национальном языке.

Об этом сообщило издание The Guardian.

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Вместе с названием изменится и международный код государства — вместо NRU будет использоваться NRO. Жителей страны отныне будут называть деи-Наоэро, а не науруанцами.

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Как объясняет правительство, название «Науру» закрепилось за островом на международном уровне в основном потому, что традиционное «Наоэро» иностранцам было сложнее произносить. В то же время именно это название в течение длительного времени оставалось частью местной идентичности и использовалось внутри страны.

Президент Дэвид Адеанг ещё в январе предложил парламенту соответствующие изменения, заявив, что возвращение названия «Наоэро» должно лучше отражать национальное наследие, язык и идентичность. Законодатели поддержали конституционную поправку в двух необходимых турах голосования.

Изначально власти планировали вынести этот вопрос на референдум. Однако после обсуждений парламент решил, что общенациональное голосование не требуется. В правительстве подчеркнули, что название «Наоэро» фактически никогда не исчезало: его используют местные жители, оно присутствует на государственном гербе и допускается Конституцией.

«Хотя референдум призван определить волю народа, имя Наоэро никогда не было утрачено, а скорее ждало полного признания», — заявили в правительстве.

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Изменение названия также коснется государственной символики и обозначений, в частности национальных самолетов и кораблей. Власти уже обратились к другим государствам и международным организациям с просьбой использовать новое название. На сайте Организации Объединенных Наций страна уже указана как Республика Наоэро.

Что известно о Наоэро

В стране проживает около 12 тысяч человек. Это одно из самых малонаселенных государств мира.

Остров в свое время был колонией Германии, а впоследствии находился под управлением Австралии. В 1968 году государство стало независимой республикой.

В 1970-х годах значительные доходы Наоэро приносила добыча фосфатов, однако после упадка этой отрасли страна в 1990-х оказалась на грани экономического кризиса. В настоящее время остров также находится под серьёзной угрозой из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата.

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По словам Адеанга, возвращение традиционного названия должно стать «началом возрождения национальной гордости». Наоэро присоединилась к странам, которые в последние десятилетия отказались от названий, связанных с колониальным прошлым. В частности, в 2018 году африканский Свазиленд стал Эсватини.

Напомним, двое людей в капюшонах ворвались в музей Ренуара во Франции и начали срезать картины прямо с рам. Сбежать со всей добычей им не удалось.

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