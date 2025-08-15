Одна из самых маленьких стран может исчезнуть с карты мира до 2050 года: что ей грозит

Тувалу / © The Guardian

Небольшое островное государство Тувалу в Тихом океане может навсегда изменить карту мира, столкнувшись с серьезной климатической катастрофой. Население страны готовится к массовой миграции, чтобы спасти свою жизнь, культуру и национальную идентичность.

Об этом пишет медиа RMF24.

Тувалу является домом для около 11 тысяч человек, и это официально одна из самых маленьких стран на планете. В современных условиях, когда сильное повышение уровня океана чревато существованием их территории, его называют также одной из самых уязвимых стран на земле.

Тувалу состоит только из девяти коралловых атоллов общей площадью около 26 квадратных километров. В то же время главный остров страны Фунафути возвышается всего на 50 сантиметров над уровнем моря. Это означает то, что даже умеренные штормы или более высокие приливы способны вызвать масштабные затопления.

Прогнозы исследователей неутешительны

Ученые бьют тревогу: за последние 30 лет уровень воды вокруг Тувалу поднимается значительными темпами. За это время он поднялся на 15 сантиметров, и это в полтора раза быстрее, чем демонстрирует средний мировой показатель.

Прогнозы исследователей неутешительны: уже к 2050 году остров накроет вода. Да, к тому времени более половины столицы окажется под водой.

К концу века, по прогнозам ученых, до 95% территории, охватывающей сейчас Тувалу, может быть полностью затопленной вследствие стремительного роста уровня воды в океане.

Подготовка беспрецедентной эвакуации

Получив предупреждение от ученых, власти Тувалу начали масштабную операцию по плановой миграции всего населения страны. В 2023 году правительство подписало новаторский Договор о союзе Фалепили с Австралией. Он предполагает, что 280 граждан Тувалу в год могут получать постоянный вид на жительство на континенте.

Встревоженные приближающейся катастрофой граждане уже к июлю 2025 года подали более 8700 заявок. Это 82% населения всего государства.

Предполагается, что эти люди получат право работать, получать образование и медицинскую помощь в Австралии как граждане этой страны, сообщает издание NHK.

В случае, если эта тенденция сохранится, уже через четыре года все население Тувалу будет вынуждено покинуть страну.

«Это будет первый случай в мировой истории, когда целая нация будет вынуждена покинуть свою территорию из-за изменения климата», — пишет издание.

Ранее ТСН.ua сообщал о том, что через несколько лет погода бросит людям экстремальный вызов. Уже с 2028 года «климатические качели» на всей планете станут более безудержными и жестокими. Человечество ждут адские засухи, вселенские наводнения и шокирующие перепады температур.