Одна из самых сухих пустынь мира внезапно покрылась снегом: NASA показало впечатляющие кадры (фото)

Снег в пустыне / © NASA

Реклама

Одна из самых сухих пустынь планеты — Атакама на севере Чили — в августе 2026 частично покрылась снегом после серии мощных зимних штормов.

О необычном природном явлении сообщает NASA Earth Observatory . Спутниковые снимки показали, как в считанные дни привычный сухой ландшафт изменился почти до неузнаваемости.

Реклама

Спутники Landsat 8 и Landsat 9 зафиксировали состояние региона 6 и 14 августа. На более поздних кадрах значительные территории вблизи плато Чахнантор уже были покрыты снегом. 19 августа спутник Terra зафиксировал еще более масштабный снежный покров: он протянулся от Анд через чрезвычайно засушливую центральную часть Атаками почти до побережья Тихого океана к югу от Антофагасты.

Реклама

Снег в Атаками не является абсолютно беспрецедентным — подобные явления наблюдали, в частности, в 2011 и 2025 годах. Однако в этот раз ученых удивила именно площадь, охваченная осадками.

Непогода даже повлияла на работу одного из самых мощных радиотелескопов мира – комплекса ALMA. Из-за сильного снега и ветра работу обсерватории временно приостановили, а антенны перевели в защитный режим.

Почему в пустыне выпал снег

По данным NASA, причиной послужила необычная атмосферная конфигурация — так называемый отсеченный циклон, то есть область низкого давления, отделившаяся от струйного течения. Сочетание этой системы с влагой со стороны океана принесло осадки на чрезвычайно обширную территорию.

Реклама

В некоторых районах выпал снег, а сильный дождь. В прибрежном городе Тальталь за три дня зафиксировали почти 40 мм осадков — примерно в десять раз больше средней годовой нормы. Ливни повлекли внезапные паводки и селевые потоки: пострадали тысячи людей, сотни домов получили значительные повреждения.

Ученые также связывают аномально влажную зиму в части Чили с усилением Эль-Ниньо, которое изменяет атмосферную циркуляцию над Тихим океаном.

Ранее стало известно, почему в пустыне после заката стремительно падает температура

Новости партнеров

Новости партнеров