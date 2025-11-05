Одна из стран Балтии закрывала аэропорт из-за неизвестных дронов: детали инцидента

Аэропорт / © Pixabay

Утром 5 ноября работу Вильнюсского аэропорта временно приостановили из-за появления неизвестного дрона в пределах контролируемой зоны воздушного движения.

Об этом пишет Delfi.

Как сообщили в пресс-службе «Литовских аэропортов», около 9:50 утра были введены кратковременные ограничения воздушного пространства. По предварительным данным, причиной стало обнаружение беспилотника над территорией аэропорта.

«Согласно имеющейся информации, инцидент повлиял всего на два рейса. Воздушное пространство вновь открыли около 10:18, и все операции в Вильнюсском аэропорту возобновились в обычном режиме», — заявил представитель литовских аэропортов Тадас Василяускас.

По уточнению Службы общественной безопасности Литвы, речь шла о гражданском дроне, который находился в воздухе не больше минуты.

Данные с сервиса Flightradar подтвердили, что самолет компании Ryanair, следовавший из Барселоны, был вынужден несколько минут кружить в воздухе, ожидая разрешения на посадку.

Напомним, когда армия РФ атаковала дронами территорию Польши и по меньшей мере 19 дронов проникли в страну, аэропорты в Варшаве, Люблине и Ряшеве временно прекращали работу.