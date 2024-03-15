Одна из стран ЕС депортирует сотни россиян: какая причина

Власти Латвии передали в пограничную службу данные примерно о 800 россиянах, не имеющих права на пребывание в стране.

Об этом заявила представитель управления Мадара Пуке в эфире телеканала TV3.

"В настоящее время 800 человек не оформили право на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянный вид на жительство, ни на временный вид на жительство… Информацию об этих лицах мы передали Госпогранслужбе для дальнейшей проверки. В ближайшие недели станет ясно, до сих пор ли эти люди находятся в Латвии. Если находятся – будут изданы приказы о выезде со сроком на 30 дней", – сказала Пуке.

Также она сообщила, что граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, могли подать на временный вид проживания сроком на два года, после чего их знание латышского будет вновь проверено с угрозой депортации.

Отметим, что с сентября 2023 года в Латвии действует требование к россиянам о предоставлении справки о владении латышским языком для продления вида на жительство. Сдавать лингвистический тест можно было с апреля 2023-го, на это давалось две попытки.

В январе 2024 г. управление по делам гражданства и миграции Латвии заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам страны-агрессорки России.

В конце февраля 2024 года Латвия еще на год продлила действующие ограничения для граждан Российской Федерации на въезд в свою страну.

В свою очередь диктатор Путин пригрозил, что высылка россиян за пределы Латвии и других европейских стран "влияет на безопасность РФ".

Ранее сообщалось, что Кремль запретил въезд "враждебно настроенным" политикам из стран Балтии.

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