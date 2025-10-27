ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Мир
Одна из стран ЕС готова сбивать российские дроны в своем небе

Таллинн готов действовать против российских беспилотников.

Наталия Магдык
Флаг Эстонии

Флаг Эстонии / © Associated Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Таллинн намерен принимать необходимые меры для защиты национального воздушного пространства, включая сбивание российских дронов в случае их нарушений.

Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, передает Суспільне.

«Да. Как говорил президент Трамп, мы должны сбивать их, если они представляют неотложную угрозу. У нас есть все протоколы и все возможности. Эстония — часть НАТО более 20 лет. Альянс готов защищать свою территорию. Мы ожидаем большего вовлечения, большего расположения оружия и лучшей координации, когда это касается таких нарушений», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Британские военные получат право сбивать неизвестные дроны возле военных объектов и аэропортов.

