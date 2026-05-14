Одна из стран ЕС готовит новые правила для украинцев: что могут отнять у беженцев

В Чехии планируется изменить условия пребывания украинских беженцев. Правительство готовит пакет нововведений, предусматривающий отмену отдельных льгот, перевод украинцев на общую систему соцпомощи, обязательный техосмотр авто с украинскими номерами и усиление контроля за проживанием и трудоустройством.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Анджей Бабиш, сообщает Czechia Online.

По данным издания, правительство планирует завершить утверждение изменений к концу мая 2026 года. Ключевой принцип новых правил, по словам премьера, — отсутствие отдельных преимуществ или специальных условий для украинских беженцев по сравнению с гражданами Чехии.

Украинцев хотят перевести на общие правила соцпомощи

Одним из главных изменений должен стать пересмотр системы социальной поддержки. Украинские беженцы будут получать помощь по общим правилам, действующим для граждан Чехии.

Это может означать отмену отдельных финансовых льгот и специальных программ поддержки, ранее действовавших для людей с временной защитой.

Авто с украинскими номерами будут проверять жестче

Еще одно новшество будет касаться автомобилей с украинской регистрацией. Для таких машин планируется ввести обязательный технический осмотр.

Владельцы автомобилей с украинскими номерами должны будут подтверждать исправное техническое состояние транспортного средства, чтобы иметь право пользоваться им на дорогах Чехии.

Чехия ужесточит проверки украинских беженцев

Кроме изменений в выплатах и правилах для авто, чешские власти планируют активнее проверять условия проживания и трудоустройства украинцев.

Инспекторы будут контролировать наличие действующего медицинского страхования и условия работы. Отдельное внимание хотят уделить выявлению нелегального трудоустройства и теневой занятости.

Ожидается, что пакет изменений может окончательно утвердиться до конца мая. После этого новые правила могут начать действовать в ближайшее время.

Украинские беженцы в Европе: что меняется

На фоне подготовки новых правил в Чехии в Евросоюзе также обсуждается дальнейшая судьба временной защиты для украинцев. Европейская комиссия, вероятно, предложит продлить действие этого механизма еще на один год — до марта 2028 года.

Спецпосланница ЕС по делам украинцев Льва Йоханссон заявляла, что большинство стран ЕС уже сейчас склоняются к такому решению. По ее словам, это связано с тем, что в ближайшее время не видно ни мирного соглашения, ни стабильного прекращения огня.

В то же время, в самой Чехии параллельно раздаются и противоположные инициативы. Из - за рекордно низкой рождаемости в стране часть демографов и социологов предлагает предоставить украинкам с временной защитой доступ к государственной родительской помощи.

Речь идет о выплате одному из родителей, который ухаживает за ребенком до трех лет. Ее размер составляет 350 тысяч чешских крон или более 14 тысяч евро. Пока люди со статусом временной защиты не имеют права на эту помощь.

