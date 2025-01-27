Одна из стран ЕС готовится минировать свои мосты, соединяющие страну с РФ — NBC News

Литва планирует установить мины на своих ведущих в Россию мостах, которые могут взорваться, если кремлевские танки попытаются их пересечь.

Об этом пишет NBC News.

В Балтийском море корабли НАТО ищут так называемый "Теневой флот" России, который обвиняют в резке подводных кабелей связи. А в небе над Европой планируют создать большую систему противоракетной обороны, похожую на израильский "Железный купол", но с целью перехватывать ракеты, запускаемые Москвою.

Европейские правительства и граждане обеспокоены тем, что взвешенный Кремль может вернуть свои армии в их сторону после Украины. Также широко распространена нервозность из-за того, что новый президент США, изоляционист, предположил, что он может не защищать исторических союзников Америки по НАТО, если на них нападет Россия.

Европейские чиновники не раз заявляли, что Путин готовится к войне с Западом. Для многих это уже происходит: аналитики, правительства и НАТО обвиняют Москву в атаках "гибридной войны" — от вмешательства в выборы до попыток сбить авиалайнеры с помощью зажигательных бомб.

Комиссар Европейского Союза по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Литва намерена в ближайшие годы потратить на оборону от 5 до 6% своего ВВП.

"Европа должна быть готова к самым экстремальным военным ситуациям", — заявил представитель блока в электронном письме NBC News, когда его спросили, готовится ли континент к худшему сценарию войны с Россией. "Простыми словами: чтобы предотвратить войну, нам нужно потратить больше. Если мы будем ждать дольше, это обойдется нам дороже", — сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил о новом случае повреждения подводного кабеля в Балтийском море, между Латвией и Швецией.

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