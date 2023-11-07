Одна из стран ЕС грозится блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в союз

В Брюсселе опасаются, что правительство Орбана займет непримиримую позицию по этому вопросу.

Венгрия угрожает блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Будепешт обвиняет Киев в подавлении прав венгерских нацменьшинств.

Об этом сказал политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан в интервью нидерландской телерадиокомпании NOS.

Отмечается, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригрозило вето на следующем саммите ЕС в декабре, где лидеры европейских правительств еще должны ратифицировать советы Комиссии.

Венгрия требует от Украины, что та выполнила венгерские требования по языку образования. Речь идет о принятом языковом законе, который обязывает нацменьшинства получать не менее 70 процентов образования на украинском языке.

"Мы не можем с этим согласиться. Позиция Венгрии кристально четкая: пока существует этот закон, с украинцами не может быть дискуссий об их интеграции в Евросоюз", — сказал он, отметив, что его страна будет блокировать этот вопрос, пока Украина не отменит закон.

Авторы издания пишут, что в Брюсселе опасаются, что правительство Орбана займет непримиримую позицию в этом вопросе, чтобы иметь преимущество в совсем другом вопросе: получение субсидий ЕС, на которые Венгрия считает, что имеет право.

Журналисты предполагают, что Будапешт снимет вето, только если страна получит миллиардные субсидии ЕС.

Ранее сообщалось, сколько критериев выполнила Украина для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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