Одна из стран ЕС хочет сократить выплаты для новоприбывших беженцев из Украины

Это решение затронет не менее 21 тыс. украинских беженцев / © ТСН.ua

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Сократить выплаты для беженцев из Украины, недавно приехавших в страну намерены в Германии.

Об этом сообщает Reuters.

Немецкое правительство объявило о законопроекте, предусматривающем уменьшение социальных выплат для прибывших в страну украинцев — в соответствии с договоренностями в коалиции.

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Согласно документу, украинцы, прибывающие в Германию от 1 апреля 2025 года, больше не будут получать «бюргергельд» («помощь для граждан»), в то время как им будут выплачивать меньшую помощь как людям, которые ищут убежища.

По оценкам, принятие закона может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого украинского беженца в Германии.

Это решение коснется как минимум 21 тыс. украинских беженцев, ведь столько въехали в Германию с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.

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Напомним, в Венгрии ограничат помощь беженцам из Украины. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в его стране украинские беженцы получали такую же государственную помощь, как и венгры.

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