Мир
468
1 мин

Одна из стран ЕС и НАТО будет запускать «Шахеды» — детали

В небе над Литвой появятся беспилотники типа «Шахед», однако местных жителей призывают не паниковать.

Дмитрий Гулийчук
Литва начинает тестирование систем обнаружения вражеских беспилотников

Вблизи одного из самых больших городов Литвы — Каунаса испытают систему защиты неба и обнаружение беспилотников.

Об этом пишет LRT.

В ходе испытаний будут запущены разные типы беспилотников, в частности дроны типа «Шахед». Они будут летать на высоте 250-1000 метров.

Испытания проводятся для проверки и оценки решений для наблюдения за нижним воздушным пространством и обнаружения дронов.

Литовцев, заметивших дроны в воздухе, призывают реагировать спокойно — полеты плановые и опасности не представляют.

Дроны над странами Балтии: последние новости

Напомним, на прошлой неделе в Эстонии впервые сбили беспилотник, который, вероятно, имел украинское происхождение и направлялся к целям на территории России.

Украина извинилась в Эстонии после инцидента с залетом беспилотника. В МИД заявили, что Россия намеренно перенаправляет украинские дроны в страны Балтии с помощью средств РЭБ.

Также в Литве подтвердили падение украинского беспилотника, который залетел в воздушное пространство страны и разбился.

