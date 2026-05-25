Одна из стран ЕС и НАТО будет запускать «Шахеды» — детали
В небе над Литвой появятся беспилотники типа «Шахед», однако местных жителей призывают не паниковать.
Вблизи одного из самых больших городов Литвы — Каунаса испытают систему защиты неба и обнаружение беспилотников.
Об этом пишет LRT.
В ходе испытаний будут запущены разные типы беспилотников, в частности дроны типа «Шахед». Они будут летать на высоте 250-1000 метров.
Испытания проводятся для проверки и оценки решений для наблюдения за нижним воздушным пространством и обнаружения дронов.
Литовцев, заметивших дроны в воздухе, призывают реагировать спокойно — полеты плановые и опасности не представляют.
Дроны над странами Балтии: последние новости
Напомним, на прошлой неделе в Эстонии впервые сбили беспилотник, который, вероятно, имел украинское происхождение и направлялся к целям на территории России.
Украина извинилась в Эстонии после инцидента с залетом беспилотника. В МИД заявили, что Россия намеренно перенаправляет украинские дроны в страны Балтии с помощью средств РЭБ.
Также в Литве подтвердили падение украинского беспилотника, который залетел в воздушное пространство страны и разбился.