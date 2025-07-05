Одна из стран ЕС изменяет правила для украинских беженцев: за что придется платить вдвое больше

Нидерланды вдвое поднимут плату за проживание для украинских беженцев

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Министр по делам беженцев и миграции Нидерландов Мона Кейзер объявила о планах существенного увеличения платы за проживание для украинских беженцев , имеющих работу или другие доходы. Это решение направлено на уменьшение неравенства между трудоустроенными искателями убежища и беженцами, не имеющими работы.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Обоснование новых тарифов

Согласно новым правилам, начиная с 1 октября, одинокий украинец, работающий или имеющий другой доход, будет платить 244,22 евро в месяц за проживание в муниципальном убежище К этому времени, с июля прошлого года, эта сумма составляла 105 евро.

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"Увеличение собственного взноса будет использовано для покрытия эксплуатационных расходов убежища, таких как газ, вода, свет", - объяснила цель повышения платы за проживание министерша.

Таким образом, часть расходов на содержание центров для беженцев переводится на уже имеющих доход.

Дополнительные расходы

Кроме того, взрослые украинцы, которые проживают в приютах с централизованным питанием, также будут платить дополнительный взнос за еду, которую для них готовят. Такой кейтеринг теперь будет обходиться в 252,18 евро в месяц.

В то же время в правительстве Нидерландов подчеркивают, что крайне важно сохранить условия, когда людям выгодно работать, а не сидеть на шее государства. Поэтому в Положении о приеме беженцев из Украины указано, что работающие всегда должны иметь больше денег, чем те, кто получает только денежную помощь от государства.

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Кроме того, правительство пытается предусмотреть возможные сложные ситуации. Поэтому общины будут иметь право принимать индивидуальные решения в отношении отдельных лиц или семей, которые столкнутся с финансовыми трудностями.

Напомним, украинцев в Британии могут заставить возвращаться домой . Правительство Британии до сих пор не предложило пути к постоянному проживанию в стране, а срок действия их виз заканчивается.