Новые ограничения для украинских беженцев

В Чехии правительство одобрило изменения в законодательство, предусматривающие ужесточение условий пребывания для украинских беженцев. Соответствующую поправку в закон о временной защите уже поддержал кабинет министров, и теперь документ должен быть рассмотрен в парламенте.

Об этом сообщает Novinky.cz.

Если депутаты примут изменения, новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар заявил, что нововведения не будут касаться иностранцев, соблюдающих законодательство, и направлены прежде всего на предотвращение злоупотреблений и нелегальной миграции.

В частности, поправка предусматривает возможное аннулирование вида на жительство, если будет установлено, что лицо с временной защитой находилось за пределами Шенгенской зоны более 30 дней.

Также предлагается правило, согласно которому беженцы, получающие гуманитарную помощь, должны находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц, за который начисляется выплата.

В то же время краткосрочные поездки за границу, например для посещения родственников или рабочих дел, останутся разрешенными.

По данным чешского МВД, в настоящее время в стране находится около 385 тысяч украинских беженцев, из которых около 90 тысяч получают финансовую помощь. Власти также сообщают о нескольких сотнях случаев злоупотреблений системой поддержки 2026 года.

Напомним, впервые с 2022 года количество вернувшихся домой украинских беженцев превысило число выехавших.

