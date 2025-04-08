Одна из стран ЕС объявила о масштабном пакете помощи Украине: какую сумму выделят

Деньги / © telegraph.co.uk

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В рамках новой инициативы Бельгия объявила о выделении 1 млрд евро на оборонную помощь Украине. Средства будут направлены на поддержку украинских вооруженных сил, а также был поднят вопрос о возможной поставке истребителей F-16 для повышения эффективности борьбы с агрессором.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

«Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер объявил об оборонном пакете помощи Украине на 1 млрд евро. По его словам, каждый год его страна будет выделять Украине по 1 млрд евро на оборонные вопросы», — говорится в сообщении.

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Вместе с тем глава бельгийского правительства заявил, что Брюссель планирует помочь Украине построить больше способностей для самозащиты и для того, чтобы подготовить Европу к возможным агрессивным действиям со стороны РФ.

«Каждый год мы будем выделять по одному миллиарду на оборонные вопросы», — анонсировал он.

Де Вевер отметил большой интерес к размещению бельгийского оборонного производства в Украине, объявив и о подписании сегодня четырех соответствующих контрактов.

«Нам нужно помочь Украине построить собственные оборонные способности, а также нужно заново вооружать Европу против новой агрессии России. Нам нужно сотрудничать, чтобы увидеть, как наш частный сектор может заинтересоваться в перспективе инвестировать в Украину и развивать возможности для нашего ВПК», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что когда Украина получит дополнительные самолеты F-16 и откуда они прилетят.