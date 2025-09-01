Одна из стран ЕС отказала Украине в военных гарантиях

Греция / © Unsplash

Греция не планирует предоставлять Украине военные гарантии безопасности, однако будет помогать Киеву дипломатично, гуманитарно и финансово.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис в интервью Real News.

Он отметил, что дипломатическая активность последних недель является положительным сигналом, однако говорить о скором установлении устойчивого мира еще рано. По словам министра, ключевым является не только ведение переговоров, но и условия, на которых они проходят, а также предложенные механизмы прекращения конфликта.

Герапетритис подчеркнул, что любые решения по гарантиям безопасности должны включать позицию Украины, а Греция продолжает соблюдать принципы международного права и осуждает агрессивные действия, нарушающие Устав ООН.

Министр пояснил, что страна будет использовать свой международный авторитет и сильную экономику для поддержки Украины на дипломатическом уровне, а военное участие в гарантиях безопасности не предусмотрено.

"Мы можем действовать эффективно на международной арене благодаря нашим союзам и голосу в международных организациях", - добавил Герапетритис.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.