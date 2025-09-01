- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 854
- Время на прочтение
- 1 мин
Одна из стран ЕС отказала Украине в военных гарантиях
Греция не будет предоставлять Украине военные гарантии безопасности, однако продолжит дипломатическую, гуманитарную и финансовую поддержку.
Греция не планирует предоставлять Украине военные гарантии безопасности, однако будет помогать Киеву дипломатично, гуманитарно и финансово.
Об этом заявил министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис в интервью Real News.
Он отметил, что дипломатическая активность последних недель является положительным сигналом, однако говорить о скором установлении устойчивого мира еще рано. По словам министра, ключевым является не только ведение переговоров, но и условия, на которых они проходят, а также предложенные механизмы прекращения конфликта.
Герапетритис подчеркнул, что любые решения по гарантиям безопасности должны включать позицию Украины, а Греция продолжает соблюдать принципы международного права и осуждает агрессивные действия, нарушающие Устав ООН.
Министр пояснил, что страна будет использовать свой международный авторитет и сильную экономику для поддержки Украины на дипломатическом уровне, а военное участие в гарантиях безопасности не предусмотрено.
"Мы можем действовать эффективно на международной арене благодаря нашим союзам и голосу в международных организациях", - добавил Герапетритис.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.